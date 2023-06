Taxi a Napoli: associazione, albero cade e sfiora auto

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - "Un albero è caduto nei pressi delle aree di sosta dei taxi, al corso Vittorio Emanuele, sfiorando una vettura in attesa dei clienti. Sarebbe potuta essere una tragedia". A denunciarlo è l'associazione Tassisti di Base che aggiunge: "Da oltre un anno e mezzo chiediamo che venga effettuato il servizio di potatura nei pressi delle aree dove le nostre vetture aspettano i clienti".

"Tutto è successo nel posteggio di piazzetta Cariati - fa sapere Guido Savastano, dell'associazione tassisti di base - e solo per pure caso qualcuno non è finito all'ospedale". "Ancora una volta - conclude - sollecitiamo gli organi preposti a procedere alla potatura per evitare tragedie che potrebbero coinvolgere tassisti e clienti". (ANSA).