Speaker Cenzou, nuovo singolo per l'hip hop napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - L'hip hop che parla napoletano si firma Speaker Cenzou: è uscito oggi il nuovo singolo del cantante produttore Vincenzo Artigiano, in arte Speaker Cenzou, ad un mese dall'ultimo in combo con Clementino.

"Tu Me Raie", il titolo del brano in classico "Neapolitan Style", che "tradotto" vorrebbe dire "tu mi piaci". Ed è così, come sottolinea il cantante "Enzuccio rap" nel testo del suo brano, che racconta di un amore, di una vita, di un mondo tutto napoletano, che gira intorno ad una quotidianità dalla quale non ci si può allontanare: le radici. Un tormentone estivo o un inno alla napoletanità.

La Storia di Vincenzo da San Gaetano, quartiere popolare, si avvicina alle tre decadi di attività, passando per tutte le stagioni dell'hip hop nazionale, collaborando con tantissimi artisti e registrando la prima pubblicazione, nel 1996, di un album di rap napoletano (Il bambino cattivo).

"La mia definizione del rap - dichiara Cenzou- è il mio rap. Ho considerato questa musica, queste rime, questi stati d'animo, come un'espressione in musica della mia vita. Quando ho finito di scrivere "Tu Me Raie", immediatamente mi sono reso conto di aver fatto la cosa più' vicina a un inno alla vita, probabilmente alla mia". (ANSA).