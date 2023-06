Sorrento Lemonjazz Festival, dall'1 al 9 luglio

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - Torna Lemonjazz Festival Sorrento, dal primo luglio a Villa Fiorentino con concerti ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti), alle 20:30, dedicati ai sapori e ai colori del territorio.

Si inizia sabato 1 luglio con C'ammafunk, gioco di parole che nasconde un sound funk con contaminazioni varie, e il gruppo The Sweet Life Society, che propone un ritmo che sa divertire e intrattenere.

Domenica 2 luglio sul palco salgono l'Enrico Valanzuolo Trio e poi Karima con lo spettacolo dal titolo "No Filter", che propone una scaletta di grandi successi internazionali, rivisitati in chiave pop e jazz.

Sabato 8 luglio è la volta del duo Fabio Nunziata & Aldo Vigorito e del trio di Andrea Braido, un virtuoso polistrumentista e chitarrista che ha accompagnato molti artisti famosi, da Vasco a Mina.

Domenica 9 il Lucy Kiely Trio suona una melodia 'mediterranean swing', mentre Lino Cannavacciuolo propone "Via Napoli", un viaggio in cinque secoli della musica napoletana.

Il Lemonjazz Festival (lemonjazz.org e su Fb) è organizzato dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento con il patrocinio del Ministero della Cultura. (ANSA).