Preso il detenuto 23enne evaso da carcere minorile beneventano

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - E' stato rintracciato nel Casertano, dalla Polizia di Stato, il detenuto evaso circa tre mesi fa dal carcere minorile di Airola, in provincia di Benevento. Il giovane, che a breve compirà 23 anni, è stato trasferito nel carcere minorile di Nisida.

"Basta detenuti maggiorenni nel circuito penale minorile - denuncia l'Uspp con il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale campano Ciro Auricchio - specie quelli con elevato spessore criminale che inquinano la progettualità della giustizia minorile".

I due sindacalisti chiedono al Governo "una modifica legislativa che consenta di far scontare la pena ai detenuti maggiorenni fino a 21 anni negli istituti penali minorili e di prevedere, nel contempo, il loro trasferimento nelle carceri per adulti quando superano quel limite di età". (ANSA).