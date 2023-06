Mostre: a Napoli 'Antifashion', evento tra arte e moda di Iuad

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - 'Antifashion' è il titolo dell'evento tra arte e moda 2023, appuntamento organizzato a Napoli da Accademia della Moda Iuad in collaborazione, per questa edizione, con Archivi di Ricerca Mazzini. Inaugurata con un gala, la mostra sarà aperta fino al 4 luglio nel Complesso Monumentale Donnaregina con la direzione artistica, curatela e allestimento a cura di Pasquale Esposito e Francesco Maffei, e sarà visitabile dalle 9.30 alle 16.30.

Per questa edizione, agli alunni del secondo e terzo anno della Triennale di Fashion Design di Iuad Accademia della moda è stato chiesto di intraprendere un lavoro di ricerca e analisi del tema "Antifashion: Ribelli con stile" nel corso del workshop "Trend Research & Fashion Curating". "Ventotto gli abiti realizzati dagli studenti e messi in mostra insieme con 18 abiti dati in prestito dall'Archivio di Ricerca Mazzini, tra cui si annoverano look iconici provenienti dalle collezioni più acclamate Vivienne Westwood, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Martin Margiela, Miuccia Prada, per citarne alcuni" mettono in evidenza i promotori dell'evento.

La mostra "Antifashion" nasce anche con l'intento di valorizzare e far conoscere l'universo degli archivi alle nuove leve del 'Fashion System'. Gli Archivi di Ricerca Mazzini, si aggiunge, "sono l'eccellenza sul territorio italiano, si tratta di un enorme spazio che attualmente accoglie più di 400.000 pezzi, tra capi e accessori". "È un momento molto importante perché come Accademia Iuad cerchiamo di imprimere sempre di più il concetto di cultura della moda e non semplicemente fare moda, che può sembrare un gioco di parole ma appartiene invece al nostro straordinario patrimonio made in Naples che eccelle nel panorama internazionale" ha detto il presidente Iuad Michele Lettieri. "La città di Napoli vivrà un evento unico nel suo genere. Oltre ai progetti dei nostri studenti, questa mostra permetterà di poter vedere da vicino pezzi iconici dei nomi più rappresentativi del mondo della moda" ha aggiunto la direttrice Giuseppina Auricchio. (ANSA).