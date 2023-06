Manfredi, il Comune di Napoli sempre vicino al Pride

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - "Abbiamo sostenuto e sosteniamo fortemente il Pride. Napoli è stata sempre una città di grande accoglienza dal punto di vista culturale, la diversità a Napoli è stata storicamente un grande valore, noi continuiamo su questa linea". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della presentazione del Pride Napoli in programma sabato 1 luglio, manifestazione in cui l'amministrazione comunale è co-organizzatore.

Il primo cittadino ha ricordato che il Comune oltre a sostenere e a partecipare all'organizzazione della manifestazione di sabato pomeriggio, ha anche sostenuto il Villaggio Pride allestito all'Albergo dei poveri. "E' stata ed è - ha proseguito Manfredi - una settimana di dibattiti, discussione, eventi e anche di elaborazione artistica. E' stato un momento importante e significativo per discutere di diritti, di opportunità ma anche di cultura". (ANSA).