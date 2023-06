Edison Next supporta Barilla nella transizione energetica

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Edison Next consolida la partnership con Barilla, da tempo attiva per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. In particolare, Edison Next, in virtù del nuovo contratto siglato con Barilla, della durata di 10 anni, ha dato il via a un progetto che prevede l'ammodernamento con tecnologia di ultima generazione dell'impianto di trigenerazione, su cui si basa la produzione dell'intero polo campano di Barilla a Marcianise.

In base al progetto, verranno ammodernate le apparecchiature installate che forniscono energia elettrica, termica e frigorifera, intervenendo soprattutto sulla caldaia a recupero e sull'alternatore. La messa in esercizio dell'impianto ammodernato è prevista per marzo 2024. L'obiettivo è implementare il miglioramento delle performance energetiche dell'impianto, ottenendo un risparmio energetico del 20% dell'energia primaria.

"Siamo lieti di proseguire il viaggio avviato con Barilla oltre 15 anni fa", spiega Marco Steardo, direttore industry di Edison Next, "Barilla - aggiunge - è stata una delle prime aziende a intuire che l'ottimizzazione dei consumi energetici e dei processi produttivi si traduce in un vantaggio effettivo per il business". (ANSA).