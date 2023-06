Casari, consegnati gli attestati di formazione a 18 giovani

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - Consegnati ieri sera ad Ottati gli attestati al corso di formazione per casari. Diciotto giovani, per iniziativa di Confagricoltura Salerno, sono stati formati da esperti del settore per essere avviati a questo antico mestiere che trasforma il latte in caciocavalli, mozzarelle, formaggi.

La consegna degli attestati è avvenuta nel corso del convegno sul tema "Le aree interne: custodi di ricchezza e biodiversità.

La nuova Politica Agricola Comune strumento di riscoperta e valorizzazione", svoltosi nel quadriportico del convento dei Domenicani, in piazza Umberto I ad Ottati.

Al convegno, moderato da Francesco Cappelli del Gal "Sentieri del buon vivere" sono intervenuti Elio Guadagno, sindaco del Comune di Ottati, Carmine Libretto; direttore di Confagricoltura Salerno; Gianni Ruggiero, funzionario responsabile ufficio zootecnia della Regione Campania e, per le conclusioni, il consigliere regionale Franco Picarone, presidente della commissione bilancio della Regione.

La promozione di un territorio, è stato ribadito nel convegno, passa anche attraverso la valorizzazione dei prodotti di eccellenza e nell'Appenino meridionale il caciocavallo prodotto con il latte vaccino della razza Podolica è sicuramente uno di questi. Non a caso il corso di formazione per casari, tenuto da Agriadvisor, si è svolto ad Ottati, comune della provincia di Salerno il cui territorio rientra totalmente nell'areale della Dop del Caciocavallo Silano.

Per produrre i formaggi della tradizione, identitari di un territorio, non si può prescindere dalla formazione delle maestranze. (ANSA).