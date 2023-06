Calcio: accordo Kim-Bayern, tedeschi pagheranno clausola

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Kim al Bayern, per la stampa tedesca e' cosa fatta. Scrive infatti Bild che il club bavarese e il difensore coreano del Napoli hanno raggiunto nei giorni scorsi, con un incontro tra dirigenti tedeschi e gli agenti del giocatore che in questi giorni e' in patria per l'obbligo del servizio militare, un'intesa.

Kim Min-Jae ha giocato una stagione al Napoli e vinto lo scudetto subito, ma nel suo contratto che una clausola rescissoria che puo' essere esercitata dal 1/o luglio. Secondo Bild, il Bayern ha assicurato al giocatore un contratto di cinque anni, fino al 2028, raddoppiando quasi l'attuale ingaggio, e paghera' al Napoli 50 milioni di euro. Manca solo l'ufficializzazione (ANSA).