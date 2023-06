Auto in fiamme nella notte, non si esclude ipotesi dolosa

(ANSA) - AVELLINO, 29 GIU - Paura la scorsa notte ad Avellino per l'incendio che ha completamente distrutto un'auto parcheggiata in via Francesco Tedesco. È accaduto un'ora dopo la mezzanotte. I residenti hanno lanciato l'allarme ai Vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la zona.

Indagini sono state avviate dai carabinieri sulla scorta della relazione dei caschi rossi. Non viene esclude l'atto doloso.

