(ANSA) - AVELLINO, 29 GIU - Aveva messo in vendita on line un forno ad un prezzo estremamente competitivo. L'acquirente di Mercogliano, in provincia di Avellino, dopo aver fatto un bonifico di 350 euro ha atteso invano la consegna per poi scoprire di essere stato truffato. I carabinieri sono però riusciti ad identificare il presunto truffatore, un 45enne della provincia di Bari, che è stato denunciato a piede libero. (ANSA)