A Pompei avvicendamento alla direzione generale di progetto

(ANSA) - POMPEI, 29 GIU - Avvicendamento ai vertici della Direzione Generale di Progetto. Il generale Giovanni Di Blasio ha passato le competenze dell'Unità Grande Pompei al generale, Giovanni Capasso che da lunedì assume in pieno la direzione della struttura. Il passaggio di incarico giunge all'avvio della proroga dell'Unità che coincide con il cambio di denominazione dell'incarico, ora modificato in ''Direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi'' con il quale il generale Capasso diventa anche Referente Unico del ministero della Cultura, chiamato quindi ad assolvere a nuove competenze molto più ampie.

Positivo il bilancio tratteggiato dal generale Di Blasio sull'attività che ha svolto in veste di Direttore Generale del Gpp e per l'Unità Grande Pompei, per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione del sito Unesco ''Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata''. Ultimato il Gpp (76 interventi per 105 milioni di finanziamento), il piano ha previsto lo sviluppo dell'area di interesse che circonda il grande parco archeologico di Pompei e che viene condiviso con istituzioni centrali ed Enti locali (le amministrazioni dei Comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei, Boscotrecase, Trecase, Boscoreale, e Castellammare di Stabia).

Sui numerosi progetti che prevede la riqualificazione e il potenziamento attrattivo turistico per questa fascia sub-vesuviana e costiera che circonda Pompei, due sono considerati da Di Blasio i punti di forza raggiunti: avere avviato tutto l'iter per la realizzazione dell'Hub di interscambio ferroviario di Pompei che, ha spiegato il Dg dell'Ugp: ''ha ormai concluso anche la fase di assegnazione del bando, si sta per passare alla fase di esproprio per fare partire i cantieri''. L'importo e' pari a 32 milioni di euro.

Soddisfazione ha espresso Di Blasio anche per il progetto sulla Real Fabbrica d'Armi ''Spolettificio dell'Esercito'' di Torre Annunziata, adiacente il sito archeologico di Opllontis, per il quale è stato sottoscritto un protocollo d'intesa (''che significa con fondi gia' stanziati'' spiega Di Blasio) per la riqualificazione di tre unita' immobiliari. (ANSA).