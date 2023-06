'Sono nei guai, prepara 5 mila euro', sventata truffa ad anziana

(ANSA) - ISCHIA, 28 GIU - Un'altra truffa ad anziani sventata sull'isola d'Ischia, grazie al pronto intervento dei carabinieri della compagnia locale guidati dal capitano Laganá.

Stavolta era stata presa di mira una anziana di Serrara Fontana a cui era stato fatto credere che il nipote fosse coinvolto in una vicenda poco chiara di acquisti di merce sul web e che servissero soldi per mettere le cose a posto, oltre 5000 euro in contanti e gioielli.

Per risolvere il problema il truffatore aveva annunciato annuncia che sarebbe arrivato direttamente a casa della donna un poliziotto in borghese a ritirare i soldi ed i monili.

L'81enne, che prima era caduta nel tranello, ma poi si era insospettita, ha avvisato il figlio che a sua volta ha chiamato il 112: i militari si sono appostati nei pressi della sua abitazione e quando il truffatore è arrivato, a bordo di un taxi e ben vestito, ha avuto solo il tempo di suonare al citofono prima di essere bloccato e condotto in caserma.

Per lui, un 21enne, è scattata una denuncia per tentata truffa e la proposta del foglio di via dall'isola. (ANSA).