Si dimette Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - Con una lettera alla città pubblicata sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha rassegnato le dimissioni.

"In questa prima fase l'azione politico - amministrativa - spiega - è stata caratterizzata da tante iniziative, da alcuni risultati raggiunti ma, purtroppo, anche da tante difficoltà scaturenti dal persistente ostacolo dell'azione amministrativa posta in essere da una parte politica di maggioranza. Ciò è derivato dall'azione di alcuni gruppi consiliari, che non hanno sempre remato nella stessa direzione della mia coalizione, anteponendo, infatti, la personale ambizione politica al bene della città di Somma Vesuviana. Per tali motivazioni - osserva - sono stato costretto ad azzerare l'organo esecutivo ed oggi ho deciso di rassegnare le mie dimissioni in quanto ritengo che gli interessi e le esigenze della città sono preminenti".

"Nel contempo - prosegue - io non mi arrendo ed inoltro un sincero appello, oltre ai miei più sinceri ed affidabili esponenti di maggioranza anche ai rappresentanti politici dei gruppi di minoranza per creare le condizioni per un'amministrazione di responsabilità politica e costituire un governo stabile, competente e leale".

"In questo modo - conclude - sono certo di poter realizzare i punti programmatici per i quali la città di Somma Vesuviana mi ha rinnovato il mandato, per poterla, amministrare e potere garantire lo sviluppo urbanistico del territorio, la riqualificazione delle opere esistenti e la tutela dei nostri concittadini che vivono situazioni di disagio sociale ed economico. Con affetto e responsabilità". (ANSA).