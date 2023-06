Morandi il 28 agosto a Benevento,nuova data per il Go Gianni Go!

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - Il calendario del Go Gianni Go! Estate 2023 - prodotto da Trident Music e in partenza il 6 luglio da Senigallia - va ad aggiornarsi con una nuova data: il 28 agosto Gianni Morandi sarà a Benevento in Piazza Risorgimento per un nuovo appuntamento a cielo aperto. La parte estiva arriva "dopo il successo del Go Gianni Go! Morandi nei Palasport - si afferma in una nota - il tour nei palazzetti dello sport che ha animato il mese di marzo a suon di musica e sold out, e dopo la partecipazione dell'artista a Italia Loves Romagna, il concerto benefico a sostegno degli alluvionati".

Morandi sarà impegnato per tutta l'estate in numerosi appuntamenti. Partirà, come detto, il 6 luglio da Senigallia (Piazza Garibaldi), per poi proseguire con le date di Codroipo - UD (8 luglio, Villa Manin), Brescia (10 luglio, Arena Campo Marte), Parma (12 luglio ,Parco Ducale), La Spezia (14 luglio, Piazza Europa), Ferrara (20 luglio, Piazza Trento e Trieste), Piazzola - PD (22 luglio, Anfiteatro Camerini), Matera (25 luglio, Cava del Sole), Alghero (30 luglio, Anfiteatro Ivan Graziani), Castelnuovo di Garfagnana (2 agosto, Fortezza di Mont'Alfonso), Agrigento (8 agosto, Teatro Valle dei Templi), Taormina (10 agosto, Teatro Antico di Taormina), Malta (12 agosto, Fort Manoel), Isola Capo Rizzuto - KR (16 agosto, Porto Turistico Di Le Castella), Giulianova - TE (18 agosto, Porto Turistico), Baia Domizia - CE (20 agosto, Arena dei Pini), la nuova data di Benevento (28 agosto, Piazza Risorgimento) e l'ultima tappa a Mantova (2 settembre, Esedra di Palazzo Te).

Anche per la 'leg estiva' Morandi ha pensato, si sottolinea, "ad una speciale scaletta che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico Evviva! (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del sodalizio artistico con Jovanotti - L'Allegria, Apri tutte le porte e Anna della porta accanto. (ANSA).