Maxi sequestro dei finanzieri da 1,2 milioni di euro a Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito stamattina un sequestro preventivo di beni da 1,2 milioni di euro nei confronti di cinque imprenditori indagati, tra l'altro, per i reati di bancarotta fraudolenta e omesso versamento di ritenute.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica (Terza sezione, criminalità economica) al termine di accertamenti eseguiti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli, dalla Compagnia di Casalnuovo di Napoli e dalla Compagnia di Ischia.

Gli indagati sono appartenenti a un noto gruppo imprenditoriale di Ischia (Napoli) che malgrado si trovasse in uno stato di insolvenza ormai irreversibile è accusato di avere distratto beni agendo sulla contabilità aziendale e attraverso false informazioni in bilancio. (ANSA).