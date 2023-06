Manfredi, i monopattini? Coniugare mobilità e sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - "Sicuramente il monopattino è uno strumento molto utile per la mobilità dolce soprattutto nelle grandi città, ma è anche vero che ci sono stati tanti incidenti e problemi di sicurezza e dunque le due cose si devono contemperare perché dobbiamo garantire una mobilità sicura". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alle disposizioni del codice della strada sui monopattini.

Per quanto riguarda a più ampio raggio il sistema di mobilità sostenibile nella città di Napoli, il primo cittadino ha ricordato che da poco l'amministrazione ha approvato il Piano urbano di mobilità sostenibile che contiene "obiettivi chiari".

"Dobbiamo rafforzare la mobilità su ferro - ha affermato Manfredi - perché questo aiuta a ridurre il traffico e ci consentirà di prendere provvedimenti più severi per contrastare il traffico in città ma dobbiamo fare un salto di qualità sulle reti cittadine e stiamo facendo uno sforzo per immettere i nuovi treni della linea 1 della metropolitana, per aprire nuove stazioni: la linea 6 entro sarà operativa l'anno prossimo.

Stiamo inoltre - ha aggiunto - lavorando per il prolungamento degli orari del trasporto pubblico e stiamo lavorando perché bisogna migliorare la connessione tra città e area metropolitana. È un percorso da portare avanti perché dobbiamo andare nella direzione di avere meno auto in città e più possibilità che si utilizzino i mezzi su ferro e la mobilità dolce". (ANSA).