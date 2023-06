"La rinascita del Giurì d'onore", incontro in Tribunale a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - "La rinascita del Giurì d'onore" il tema del dibattito che si è svolto ieri presso la sala Metafora del Tribunale, organizzato da Nathalie Mensitieri, consigliere tesoriere del Foro di Napoli, alla quale sono state affidate le conclusioni dei lavori. "Innanzitutto vanno sottolineate la grande determinazione e passione di Maurizio Fumo che hanno consentito la rinascita di quest'organo giudiziario. Il senso dell'iniziativa è quello di fornire un'analisi approfondita della funzione del Giurì, un istituto inopportunamente trascurato dalla prassi (previsto dall'ordinamento italiano) che invece offre molti vantaggi per gestire in maniera rapida e professionale quei 'conflitti reputazionali' che nell'era della comunicazione elettronica occupano i media e affollano i tribunali".

Sono intervenuti il presidente del Tribunale, Elisabetta Garzo, il presidente dell'Ordine avvocati Immacolata Troianiello e il presidente del Giurì d'onore Maurizio Fumo.

Al tavolo dei relatori si sono alternati Alberto De Vita, ordinario di diritto penale all'università Parthenope ("Giurì d'onore e giustizia ripartiva: profili sostanziali"), Luigi Kalb, ordinario di procedura penale presso l'università di Salerno ("Giurì d'onore e giustizia ripartiva: profili processuali") e il giornalista Adriano Albano ("La lentezza processuale una minaccia anche per la libera informazione. Dal Giurì una risposta?"). (ANSA).