Deposito rifiuti in un'officina meccanica, scatta la denuncia

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - I carabinieri forestale di Roccarainola nell'ambito dei controlli disposti dal Gruppo Carabinieri forestale di Napoli finalizzati al contrasto degli sversamenti illeciti, congiuntamente a personale Esercito hanno denunciato alla Procura della Repubblica il titolare 60enne di un' autofficina.

Nell'attività venivano rinvenuti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che, secondo fli investigatori, non venivano smaltiti secondo la normativa vigente. L'area adibita a deposito rifiuti veniva posta in sequestro giudiziario.

I Carabinieri appuravano anche una violazione di sigilli ed una sottrazione di beni sottoposti in precedente sequestro giudiziario. Il titolare veniva pertanto deferito alla competente autorità giudiziaria per i reati di violazione di sigilli, sottrazione beni sottoposti in sequestro, esercizio senza emissioni in atmosfera e deposito incontrollato di rifiuti. L'officina è stata posta sotto sequestro.

Il titolare inoltre veniva sanzionato anche per un importo di euro 4000 per inadempimenti amministrativi. (ANSA).