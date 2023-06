Da Avellino aiuti per la popolazione del Libano

(ANSA) - AVELLINO, 28 GIU - Beni di prima necessità, materiale scolastico, farmaci salva vita sono stati raccolti per essere inviati alle fasce in difficoltà della popolazione del Libano dai Lions Club Avellino-Principato Ultra e Leo Irpinia.

La donazione è stata consegnata al comandante del 232esimo Reggimento Trasmissioni di stanza alla caserma "Berardi" di Avellino e verrà recapitata dai militari in missione in Libano.

All'iniziativa hanno aderito le farmacie in rete con la cooperativa sociale "Il Sorriso" di Avellino. (ANSA).