Comuni: ad Avellino il progetto del Parco della Stazione

(ANSA) - AVELLINO, 28 GIU - L'intera area intorno alla stazione ferroviaria di Avellino verrà restaurata e rifunzionalizzata. Il progetto, presentato dal sindaco Gianluca Festa e redatto in collaborazione con Ferrovie dello Stato spa, riqualificherà la "porta" est del capoluogo irpino e prevede il recupero di edifici di valenza storica dismessi o sottoutilizzati esistenti nelle aree circostanti e all'interno della stazione: tra questi, l'ex rimessa-officina per le locomotive, l'antica torre dell'acqua che diventerà luogo per degustazioni e promozione dei prodotti del territorio e gli alloggi dell'ex foresteria. Il "parco della Stazione" è destinato a diventare luogo di scambio culturale e alla socializzazione. Il progetto prevede anche una grande piazza ellittica che farà da cerniera tra la stazione, la parte est della città e il nuovo parco urbano. Il progetto del valore di circa 13 milioni di euro, è stato inviato al governo per l'approvazione e il finanziamento. (ANSA)