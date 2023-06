A Napoli comunità islamica celebra la Festa del Sacrificio

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - La comunità islamica di Napoli ha iniziato oggi in piazza Garibaldi le celebrazioni per la Festa del Sacrificio. In diverse centinaia si sono ritrovati per la preghiera nei pressi della Stazione centrale. Tutti uniti nella celebrazione con vestiti variopinti, segno della festa religiosa. Si ricorda il profeta Abramo, in un giorno di unione per tutti i musulmani del mondo, e il sacrificio di un montone anzichè del figlio dello stesso Abramo che si era detto pronto ad obbedire ai voleri divini. (ANSA).