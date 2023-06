Rapina in ristorante del Napoletano, indagini dei carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Indagini dei carabinieri di Casalnuovo, in provincia di Napoli, in relazione a una rapina messa a segno poco prima della mezzanotte di ieri ai danni del titolare e dei clienti di un ristorante.

A fare irruzione, con volto coperto e armati di pistola, sono state cinque persone che sotto la minaccia dell'arma hanno sottratto alcuni orologi e gioielli ai presenti prima di fuggire a bordo di un'auto.

Per fortuna non si sono registrati feriti: sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale Tenenza e dei militari della sezione operativa di Castello di Cisterna.

(ANSA).