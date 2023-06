Napoli: tassisti, l'amministrazione comunale ci ignora

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - "Viabilità inesistente, concorrenza spietata degli abusivi, mancanza di organi di controllo che garantirebbero una migliore gestione del lavoro e di sicurezza degli operatori". A denunciarlo, in una nota, sono le organizzazioni sindacali "Associazione Tassisti di Base", Silt; Taxi Napoli, Orsa; Taxi Napoli Ugl e Taxi Napoli secondo le quali le esigenze della categoria "rimangono ascoltate da parte dall'amministrazione comunale".

"Adesso è il momento della difesa della parte sana della categoria taxi napoletana", sottolineano in una nota i sindacati i quali spiegano perché i taxi scarseggiano in città: "Manca un piano traffico; via Acton è sempre bloccata; a piazza Garibaldi, sul lato Feltrinelli, l'uscita dei FlixBus blocca una parte del corso Arnaldo Lucci fino alla rotatoria; in prossimità del posteggio taxi c'è una fermata dell'Alibus i pullman turistici invadono il centro. Infine, ormai, via Medina è diventata un inferno". (ANSA).