Mann, al via il restauro nella vasca del Giardino delle Fontane

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Al via il restauro della vasca in porfido rosso nel Giardino delle Fontane del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L'intervento è la settima tappa del progetto "La natura nel cuore di …." della azienda Rigoni di Asiago, in collaborazione con Fondaco Italia, che sostiene il restauro o recupero di un'opera d'arte. La città sede dell'intervento viene scelta ogni anno con una votazione on line lanciata dall'azienda veneta che per Napoli ha raccolto oltre trentamila preferenze. A beneficiare della sponsorizzazione di tipo tecnico, per un investimento di 22.000 euro, è la 'grande tazza' proveniente dalle terme di Caracalla. "Il felice incontro con il progetto Rigoni di Asiago per l'Arte ci ha visto subito in immediata sintonia: la scelta di restaurare la preziosa vasca di fontana in porfido rosso dalle Terme di Caracalla vuole essere un ulteriore segno di attenzione per la rinascita e la cura degli spazi verdi all'interno del Mann. Il prezioso manufatto, posto al centro del giardino delle Fontane, è parte integrante della nostra collezione Farnese, così come la sosta nei tre giardini storici è tappa irrinunciabile della esperienza di visita. Complimenti a Rigoni per aver realizzato, attraverso il suo 'tour' e il coinvolgimento della rete, una iniziativa originale che diffonde l'amore per il patrimonio artistico italiano" dichiara Paolo Giulierini, Direttore del Mann. Andrea Rigoni, Presidente di Rigoni di Asiago Spa dichiara: "Non vedo l'ora che arrivi settembre, momento in cui riconsegneremo questa splendida fontana in porfido rosso sotto una nuova luce. Grazie di cuore a tutte le persone che hanno partecipato e fatto vincere il valore dell'arte italiana!".

Enrico Bressan, Presidente di Fondaco Italia sottolinea: " La responsabilità sociale d'impresa è una forma di cultura in forza della quale può e deve scaturire anche un rinnovato spirito di appartenenza e la consapevolezza che possiamo progettare un futuro, un nuovo rinascimento, soltanto se conosciamo e valorizziamo il nostro passato". (ANSA).