Manfredi, dal 10 luglio a Napoli il sottopasso dal porto

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - "Sarà inaugurato e aperto il 10 luglio il sottopassaggio dalla Stazione Marittima a Piazza Municipio". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine del forum "L'Italia Mediterranea", organizzato dal movimento Cittadino Sud.

"Sono stato lì in questi giorni - ha detto Manfredi - e i lavori sono finiti. La parte dei reperti archeologici non si apre ancora, serve qualche mese per completarla, ma ora per l'estate apriamo il trasferimento dal porto al centro cittadino e alla metropolitana senza attraversare la strada molto trafficata dalle auto. Si passa sul tapis roulant sotto la Linea 1 della Metro e la Linea 6 che riapre tra poco. Vi sarà una grande svolta di accoglienza a Napoli: dal porto e dalla Stazione Marittima si arriva in centro con il sottopasso".

(ANSA).