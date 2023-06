Incendio in appartamento a Napoli, nessuna persona coinvolta

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco al civico 487 al corso Vittorio Emanuele per un incendio che era divampato in un appartamento al sesto piano. La famiglia residente nell'appartamento - al momento dell'incendio - era assente.

Dai primi accertamenti pare che le fiamme abbiano interessato solo una stanza dell'appartamento e si dovrebbe trattare di un incendio di natura accidentale. Nessuna persona evacuata, nessun ferito, nessun intossicato. Non dovrebbero esserci danni ad altri appartamenti.

Sul posto anche gli ingegneri dell'ufficio tecnico del Comune per gli accertamenti del caso (ANSA).