Il Premio Troisi parte con 'Il Massimo dell'arte'

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Ha preso il via la XXIII edizione del Premio Massimo Troisi dedicato al grande attore che quest'anno avrebbe compiuto 70 anni. Organizzata e promossa dalla Città di San Giorgio a Cremano con la direzione artistica di Gino Rivieccio, e realizzata con il contributo della Regione Campania, la kermesse è stata inaugurata alla Fonderia Righetti con la presentazione del libro "Troisi '70 Il Massimo dell'arte" nato dalla collaborazione del Comune di San Giorgio a Cremano con la redazione napoletana del quotidiano La Repubblica di Napoli. Sono intervenuti: il Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, il Vicesindaco Pietro De Martino, il responsabile di Repubblica Napoli Ottavio Ragone, Giulio Baffi e gli attori Eduardo Tartaglia, Marco De Notaris e Alfredo Cozzolino. A condurre il talk in ricordo di Troisi sono stati Gino Rivieccio e la giornalista Conchita Sannino. Assegnati i primi riconoscimenti, sono stati premiati: Paola Calvano per la categoria autore emergente, l'attore Adriano Pantaleo ha ricevuto il premio speciale della giuria. Menzioni speciali sono andate poi a Antonio De Rosa , Benedetto Ferriol, Marco Scudieri e Roberta Tonelotto. Domani a Villa Bruno in cartellone il concerto di Mario Biondi; giovedì 29 giugno Concorso Migliore Scrittura Comica e Concorso Migliore Corto Comico, ospiti Tony Tammaro e i Dik Dik. Il 30 giugno semifinali del Concorso Migliore Attore Comico, ospiti Paolo Conticini, Lina Sastri e Carmine Faraco. Il 1 luglio gala e finale del Concorso Migliore Attore Comico con Fatima Trotta, consegna del premio alla carriera a Rocco Barocco, ospiti Stefano Di Martino , Claudio Lauretta, gli attori di "Mare Fuori" e Riccardo Polizzy Carbonelli . (ANSA).