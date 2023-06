Il 30 giugno al via 'Brividi d'Estate' nel Real Orto Botanico

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - È la bellezza il fil rouge che unisce il programma di Brividi d'Estate 2023, ventiduesima edizione della rassegna organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli che da venerdì 30 giugno (ore 21) tornerà ad animare la cornice del Real Orto Botanico. Nata da un'idea di Annamaria Russo, la rassegna è sostenuta dalla collaborazione dell'Università Federico II, che gestisce il parco, e con il patrocinio del Comune. Fino a domenica 6 agosto, il parco ospiterà quattordici spettacoli e le cene con delitto. "Da 22 anni prima dell'inizio di Brividi d'Estate - dice la Russo - c'è un attimo di sospensione fantastica. L'attimo nel quale la fatica si fonde con la soddisfazione, l'immagine della bellezza appena sfiorata s'impasta con quella nitida della bellezza che sta per prendere nuova forma. Nasce così, dalla voglia di prolungare quell'attimo, l'idea di un cartellone il cui filo rosso sia la bellezza".

A inaugurare la rassegna, il 30 giugno, per i 100 anni dal primo murder party nel 1923 nelle campagne londinesi, uno speciale appuntamento de La cena con delitto. Gli spettacoli prenderanno il via sabato 1 luglio (replica domenica 2) con La Medea di Portamedina di Francesco Mastriani. Giovedì 6 luglio, in scena Signora Odissea, e, venerdì 7, Sei una bestia Viskovitz. Domenica 9 sarà la volta de I misteri del chiostro.

Madame sfogliatella e le altre a cui seguirà, giovedì 13 e venerdì 14, Vipera di Maurizio de Giovanni. Il vecchio e il mare, il capolavoro di Ernest Hemingway, sarà in scena sabato 15 e domenica 16, e, mercoledì 19 arriva Ragazze che dovresti conoscere. Giovedì 20, Novecento di Alessandro Baricco, e, sabato 22 e domenica 23 L'ultimo viaggio di Sindbad di Erri De Luca. I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante approderà in scena giovedì 27, seguito, venerdì 28, da Il cuore ha più stanze di un bordello di Gabriel Garcia Marquez, Sabato 29 e domenica 30 debutterà La meccanica del cuore di Mathias Malzieu, mentre l'ultima settimana di programmazione inizierà, giovedì 3 agosto, con Mistero di una festa popolare di Gennaro Monti. La rassegna si concluderà, sabato 5 e domenica 6 agosto, con Il giorno dei morti di Maurizio de Giovanni. (ANSA).