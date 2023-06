Assunti 27 nuovi autisti, l'unica donna è un'archeologa

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Primo giorno di lavoro per 27 autisti assunti per sei mesi alle linee bus dell'Ente Autonomo Volturno. È la stessa Eav a darne notizia, evidenziando come fra i neoassunti vi sia "una sola donna, Marianna, laurea in archeologia" e come l'età media sia "sui 40 anni". L'azienda di trasporti sottolinea che si tratta per lo più di ex interinali della stessa Eav, dell'Azienda napoletana mobilità e delle linee ex Ctp.

Per tutti contratto part-time verticale per isole e Sorrento (sei mesi) con la prospettiva di un full-time. "A Marianna, unica donna, ischitana - precisa Eav - un gesto di antica galanteria da parte di tutti: sede di lavoro assicurata ad Ischia". (ANSA).