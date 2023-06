Al via 'Pompei Street Festival', più forte connubio arte-turismo

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 27 GIU - Trasformare le strade in una 'tela vivente' dove l'arte diventa 'il motore del cambiamento' con la partecipazione di 23 street artist provenienti da diversi Paesi, realizzare anche un'opera che vuole essere un messaggio di pace ('Ponte oltre i confini'), in una kermesse che propone pure cinema, musica, cultura. Sono alcuni dei contenuti della terza edizione del 'Pompei Street Festival' cominciata oggi (durerà fino al 2 luglio) nel centro storico e nel Parco Archeologico degli Scavi. La manifestazione è promossa dall'Amministrazione comunale, guidata da Carmine Lo Sapio, ideata dall'artista Nello Petrucci e realizzata da Art and Change. "Un'iniziativa unica che offre l'occasione di riflettere sull'interessante connubio tra street art e turismo - ha scritto in un messaggio agli organizzatori la ministra del Turismo, Daniela Santanchè - dimostrando che l'arte urbana, integrandosi armoniosamente con il patrimonio storico e culturale di Pompei, non è solo espressione di creatività ma strumento attrattivo".

"Resilienza e Armonia" è il tema scelto quest'anno quale strumento di riqualificazione urbana, di sensibilizzazione verso temi sociali e ambientalisti, nonché quale attrattore culturale e turistico come è stato spiegato in una conferenza stampa nella sede del Comune con la partecipazione, oltre che del sindaco Lo Sapio e del direttore artistico Petrucci, anche di Vincenzo Calvanese, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Parco Archeologico e di rappresentanti delle associazioni coinvolte nella kermesse. "Il Pompei Street Festival è un ulteriore elemento del nostro programma che vede l'abbattimento dei confini - ha affermato Lo Sapio - e anche grazie al Festival stiamo ottenendo gli effetti sperati per la promozione turistica e culturale". Il sindaco, dopo aver evidenziato il sold out in città in termini di camere occupate, ha ricordato gli effetti positivi derivanti dal protocollo d'intesa col Parco Archeologico e quelli che scaturiranno dalla più recente intesa con la società Marina di Stabia che di fatto da' vita al porto di Pompei: "Apriamo una porta sul mare, a Castellammare di Stabia, per le isole e le Costiere Sorrentina e Amalfitana e viceversa". (ANSA).