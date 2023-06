Al magistrato Alfredo Robledo premio "Telesia for Peoples"

(ANSA) - BENEVENTO, 27 GIU - È stato assegnato al magistrato Alfredo Robledo il Premio "Telesia for Peoples 2023" - categoria Istituzioni - "per l'impegno, la professionalità, la competenza con cui è riuscito a condurre con successo in quarant'anni di servizio in magistratura decine di inchieste anticorruzione interpretando una giustizia garantista e non giustizialista".

L'ex procuratore aggiunto di Milano ritirerà il premio il prossimo 16 luglio nelle Terme di Telese in occasione della serata conclusiva della decima edizione del "Telesia for Peoples".

Scopo della manifestazione è sensibilizzare l'opinione pubblica su una tematica quanto mai attuale: l'integrazione tra i popoli.

Quest'anno la manifestazione è dedicata al progetto "Casa di Tonia" voluto dal cardinale emerito di Napoli Crescenzio Sepe e dalla sua Fondazione in 'Nome della Vita' onlus".

"Sarà l'occasione - dicono gli organizzatori - per ascoltare l'opinione del dottor Alfredo Robledo sulla riforma della giustizia, avviata dall'attuale Governo, tematica quanto mai attuale e oggetto di discussione e polemiche dentro e fuori dal Parlamento".

L'evento gode del patrocinio della Città di Telese Terme, della Provincia di Benevento e della Regione Campania. (ANSA).