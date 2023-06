Air Campania, in arrivo nuovi bus per un valore di 60 milioni

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - "È una giornata storica per AIR Campania. L'esecutivo di De Luca sta facendo uno sforzo gigantesco per rendere il Tpl campano sempre più competitivo, trasformandolo in un modello sul piano nazionale. Il lavoro del presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, e del direttore generale di Acamir, Maria Teresa Di Mattia, stanno permettendo di rispettare i tempi della programmazione, garantendo concretamente il cambio di passo al trasporto regionale. Efficienza ed efficacia sono le direttrici sulle quali la Regione si sta muovendo e rispetto alle quali si stanno raggiungendo, uno dopo l'altro, gli obiettivi prefissati che puntano a garantire la qualità del servizio ai viaggiatori". È il commento dell'amministratore unico di AIR Campania al piano di investimento della Regione Campania da 220 milioni di euro per l'acquisto di 676 bus da destinare all'attualizzazione delle flotte di tutte le aziende di Tpl e che, nel riparto, assegna all'azienda guidata da Anthony Acconcia mezzi per un valore di circa 60 milioni.

Grazie all'ammodernamento la società procederà entro l'anno a sostituire i veicoli più anziani offrendo agli utenti una flotta "più giovane" e più green. I nuovi bus destinati ad AIR Campania, ad uso urbano ed extraurbano, di diversa grandezza e lunghezza per assecondare le differenti caratteristiche dei territori, vanno nella direzione della sostenibilità. Grazie all'alimentazione elettrica, a metano e a gasolio, sono a basso impatto ambientale e garantiscono un abbattimento delle emissioni di polveri sottili.

Sul fronte dell'innovazione tecnologica i mezzi sono dotati dei moderni sistemi che garantiscono l'accessibilità a tutte le categorie di passeggeri in fase di salita e discesa dal veicolo e di monitor per le informazioni ai viaggiatori. Inoltre, sono abilitanti ai sistemi di connessione per l'integrazione dei molteplici servizi di trasporto pubblico: dal monitoraggio della posizione dei bus al contapersone; il tap & go per l'acquisto dei biglietti con carte di pagamento contactless; la videosorveglianza, per scoraggiare atti vandalici e aggressioni agli autisti, e i sistemi intelligenti di ausilio ai conducenti per una maggiore sicurezza. (ANSA).