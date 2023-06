Ad Avellino avvicendamento al vertice dei Carabinieri

(ANSA) - AVELLINO, 27 GIU - Passaggio di consegne al comando provinciale dei carabinieri di Avellino. Dopo più di tre anni, il colonnello Luigi Bramati lascia l'Irpinia per approdare al comando di Vicenza. Il suo successore è il colonnello Domenico Albanese, 45 anni, che in carriera ha tra l'altro guidato la Compagnia di Roma Casilina e il Gruppo carabinieri di Milano.

Bramati, che insieme al suo successore ha incontrato i giornalisti, è apparso emozionato e si è detto "grato all'Irpinia e ai suoi cittadini che in questi anni sono stati sempre vicini, solidali e collaborativi con l'Arma. La provincia di Avellino -ha poi aggiunto- è una terra meravigliosa ma vulnerabile per le infiltrazioni dei gruppi criminali provenienti da altre zone della Campania e, con un significativo aumento, dalla provincia di Foggia". Il colonnello Albanese si è detto "orgoglioso di essere in Irpinia: garantisco il massimo impegno e sinergia tra reparti e stazioni sul territorio per elevare il livello di sicurezza dei cittadini". (ANSA)