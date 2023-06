Festival Bct, Elena Cotta premio alla carriera e miglior attrice

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Elena Cotta premio alla carriera e come miglior attrice per 'Briciole' di Rebecca Marie Margot al Festival BCT di Benevento, che si è concluso il 25 giugno, con la seguente motivazione: "Un premio che non vuole essere solo per l'interpretazione, ma per la carriera. Una vita dedicata al mondo della recitazione".

"Una vita dedicata a raccontare altre vite. Dal teatro al cinema alla televisione, Elena Cotta ha incantato il pubblico con la sua presenza magnetica e la sua straordinaria versatilità - si legge ancora -. Ha dimostrato una capacità unica di infondere emozioni autentiche in ogni ruolo interpretato. Con la sua maestria nel catturare la complessità umana, ha regalato momenti indimenticabili. La sua esperienza pluriennale sul palcoscenico e la sua dedizione al mestiere dell'attrice la rendono un'icona ispiratrice per le nuove generazioni. La sua carriera e il suo talento senza tempo meritano di essere riconosciuti e celebrati, come il suo straordinario contributo al mondo della recitazione". (ANSA).