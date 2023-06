Circum: incendio domato, circolazione torna regolare

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Incendio domato, torna regolare la circolazione dei treni lungo la linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana.

A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che fa sapere come il rogo sviluppatosi a ridosso della linea ferroviaria, tra le stazioni di Pompei scavi-Villa dei Misteri e Pioppaino, sia stato spento. Dunque, fa sapere Eav, "''dalle ore 10:50 la linea ferroviaria Napoli-Sorrento è ripristinata'', tanto che ''effettueranno l'intero percorso i treni delle ore 9:54 da Napoli per Sorrento e quello delle 10:00 da Sorrento per Napoli''.

