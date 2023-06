A Napoli sfila la moda flamenca, con le stiliste Montero

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - A Napoli dal 27 al 29 giugno la moda flamenca sfila in città. Ospiti le sorelle, stiliste sivigliane, Rocío e Mila Montero, rispettivamente direttore creativo ed esecutivo della maison Lina 1960, che ha realizzato abiti per la Regina Sofía, Grace Kelly e Jacqueline Kennedy.

E' stato presentato oggi, presso la Fondazione Foqus, l'appuntamento itinerante che nei prossimi giorni porterà lo stile spagnolo in giro per Napoli. "Moda e flamenco" è il titolo della kermesse, organizzata dall'Istituto Cervantes di Napoli e dall'Accademia di Belle Arti, che rientra nell'ambito del progetto Artigianato e Design che ha l'obiettivo di promuovere gli antichi saperi della tradizione artigiana mediterranea, integrandoli nella contemporaneità, evidenziando il legame che unisce l'Italia e la Spagna. Un calendario fitto di incontri, dalla sfilata urbana degli abiti da flamenco, durante la quale le modelle attraverseranno i quartieri spagnoli, via Toledo e Piazza del Plebiscito, alle degustazioni enogastronomiche, alla doppia sfilata all'Archivio di Stato, quella dei modelli disegnati dai ragazzi dell'Accademia, a quella degli abiti da flamenca di Lina Sevilla. "Per questo appuntamento italiano- hanno detto le sorelle Mila e Rocío Montero- abbiamo realizzato una parte della nostra collezione pensando a Napoli, e la presenteremo quindi in anteprima qui, nei prossimi giorni".

La sfilata sarà accompagnata dalla musica della compositrice Adriana Moragues e dalle coreografie di Triana Ramos, artista castigliana e coreografa della star Rosalía.

Gli abiti confezionati dagli studenti sono il risultato di un anno di lavoro sul tema "La Spagna e la sua influenza sulla moda", e realizzati con tessuti donati dalla sartoria napoletana Ugo Scolamiero. Le sfilate sono a cura di Maddalena Marciano e Angelina Terzo, L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione FOQUS e l'Archivio di Stato, e ha il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e del Comune di Siviglia.

(ANSA).