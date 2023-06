Volontari Plasticfree e Seconda Chance puliscono foce Volturno

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - Una domenica ecologica e inclusiva ha raccolto oggi una ventina di volontari alla foce del Volturno per ripulire una parte di spiaggia da detriti e immondizia portati dal fiume e dall'incuria umana. La giornata di pulizia dell'ambiente si è svolta per iniziativa dell'assessore all'ambiente di Castel Volturno, Pasquale Marrandino che ha collaborato con la onlus Plasticfree, in collaborazione con l'associazione non profit Seconda Chance, un gruppo di detenuti del carcere di Secondigliano ha partecipato con grande entusiasmo alla pulizia dell'arenile.

Alla fine della giornata sono oltre 40 i sacchi di materiale plastico raccolti, oltre a parecchi rifiuti pesanti, ma i giovani visto il grande lavoro che resta ancora da compiere hanno espresso voglia di ripetere presto l'appuntamento per bonificare quest'angolo di riserva naturale in provincia di Caserta. Grazie alle direttive di Lucia Castellano, provveditore alle carceri della Campania, del direttore di Secondigliano Giulia Russo e della educatrice Gabriella Di Stefano, sarà quindi probabilmente possibile intensificare queste attività.

"Tutti dobbiamo avere - ha commentato alla fine della giornata Renato Venezia, responsabile Plasticfree Campania - maggiore attenzione all'ambiente e questi ragazzi hanno dimostrato di avere grande sensibilità". (ANSA).