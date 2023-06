Spari in strada in quartiere di Napoli, trovati 12 bossoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - Spari in strada, poco fa, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. I carabinieri della compagnia di Bagnoli, poco dopo le 19, sono intervenuti in via delle Legioni, strada centrale del quartiere: poco prima ignoti a bordo di uno scooter avevano esploso diversi colpi d'arma da fuoco per poi fuggire. E' probabile che il tutto sia avvenuto alla presenza di persone.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli sono impegnati nelle indagini. Al momento non si esclude nulla, rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 12 bossoli calibro 9.

