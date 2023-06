Bici elettrica innesca incendio, salvi uomo e suoi cani a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - Avevano appena terminato i rilievi per il suicidio di un 40enne con problemi psicologici quando, a poche decine di metri, un corto circuito sulla batteria di un bici elettrica ha innescato un incendio in un terraneo: intervento "fuori programma", ieri, dei carabinieri della compagnia Stella di Napoli nel quartiere Vasto della città, tra via Genova e via Brindisi, dove un anziano determinato a rimanere nel suo "basso" è stato salvato insieme con i suoi cani.

L'intervento è scattato appena dopo lo scoppio della batteria e poco prima che le fiamme si propagassero, per convincere l'uomo, che voleva rimanere in casa, a uscire. I militari lo hanno accompagnato all'esterno dopo avere preso i cani che si erano rifugiati sotto il letto.

L'incendio è divampato appena dopo: lo stabile è stato solo parzialmente investito dalle fiamme anche grazie all' intervento tempestivo dei vigili del fuoco. (ANSA).