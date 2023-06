All'Ischia Film Festival premio alla carriera a Lambert

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - Premio alla carriera a Christopher Lambert, all'Ischia Film Festival. L'attore, sull'isola verde, ha confessato il suo rapporto speciale con l'Italia e con l'arte italiana. "Non è un caso che il mio punto di riferimento è sempre stato Sergio Leone e che stia girando un nuovo film, a due passi da qui, a Napoli. Un film fuori dagli schemi, proprio nel mio stile", ha raccontato al pubblico.

"Ricevere il premio alla carriera Ischia Film Festival è un onore grande perché grande è questo festival, il suo scopo, la sua gente, il paesaggio in cui si tiene - ha sottolineato - Sono emozionato, tanto. Sognavo fin da bambino di fare l'attore, il mio percorso mi ha permesso di interpretare ruoli cari al cuore della gente, e devo dire grazie a quel bambino che ero e a tutte le persone che hanno creduto in me".

"La ventunesima edizione dell'Ischia Film Festival non poteva aprirsi in modo miglior - ha detto il direttore del festival Michelangelo Messina - Con il premio alla carriera conferito a Christopher Lambert, che entra anche di diritto nel comitato d'onore del Festival, intendiamo sottolineare ancora una volta come personaggi iconici spesso siano frutto di un connubio tra trama e identità culturale. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno preso parte alla giornata inaugurale e tutti quelli che, in questa settimana di incontri, interverranno nelle nostre serate contribuendo alla nostra missione di costante diffusione della cultura di qualità. Non posso non ringraziare, infine, le Istituzioni locali che sono al fianco dell'Ischia Film Festival e la Regione Campania che ha sempre dimostrato grande sensibilità verso l'arte e il cineturismo". (ANSA).