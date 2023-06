Realizzati ad Afragola spazi di esodo per parcheggi disabili

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - "Finalmente nascono gli spazi di esodo per gli stalli per i disabili, ad Afragola, nelle aree delle cosiddette strisce blu di parcheggio, spazi finora assenti". Lo rende noto, in un comunicato, Asia Maraucci, presidente dell'associazione "La Battaglia di Andrea", che da anni si batte per i diritti dei diversamente abili.

"Ci abbiamo messo un po' di tempo, - dice soddisfatta - ma ci siamo riusciti. Ringraziamo per la collaborazione la Polizia Municipale e il sindaco di Afragola Antonio Pannone, i quali hanno accolto il nostro appello accorato, ma ora restano da capire i tempi di completamento dell'opera, poiché - prosegue Maraucci - a oggi è stata fatta una piccola parte della città e quello che ci chiediamo è di sapere entro quanto tempo tutti i disabili della città avranno finalmente a disposizione questi spazi di esodo che miglioreranno sicuramente le loro già difficili condizioni di spostamento".

"Abbiamo posto questa domanda anche al sindaco Pannone, il quale ci ha detto che a breve ci avrebbe dato una risposta - conclude la presidente della Battaglia di Andrea - gli abbiamo anche specificato che questo nostro interesse non vuole in alcun modo mettere sotto pressione un ente già in difficoltà, ma la pressione la vogliamo togliere ai disabili, già provati di loro, restituendogli un diritto. Siamo certi che la settimana prossima, grazie a persone di buona volontà, che comprendono le difficoltà dei disabili, questo problema sarà risolto del tutto". (ANSA).