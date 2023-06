Il 'caso' del maresciallo Bolognesi raccontato in un libro

(ANSA) - VAIRANO PATENORA, 24 GIU - Nasce con il sogno, realizzato, di indossare la divisa dell'Arma dei carabinieri per servire lo Stato, ma un pentito racconta che il maresciallo capo Alfonso Bolognesi è una talpa del clan dei casalesi, così il sottufficiale della caserma di Pinetamare, una frazione di Castel Volturno (Caserta), impiega 14 anni, di cui quasi quattro in carcere, per dimostrare che è innocente. La sua storia è diventata un libro - 'Vittima innocente' (15 euro, Edizioni Saletta dell'Uva, p.421) - scritto dall'avvocato del maresciallo, Raffaele Gaetano Crisileo.

Bolognesi vuole che tutti conoscano il suo caso affinché all'epilogo della vicenda sia data la stessa risonanza di quando il 28 ottobre 2008 fu arrestato, in casa sua, su mandato della Dda di Napoli per corruzione aggravata dalla finalità mafiosa, concorso esterno in associazione a delinquere di stampo camorristico, rivelazione di segreti d'ufficio e altro. Oggi è arrivato a Vairano Patenora (Caserta), grazie a un evento organizzato dal presidente della locale Sezione dell'Associazione Carabinieri, tenente Francesco Di Sano, con il patrocinio del Comune. Ha partecipato anche il senatore Luigi Nave (M5S), componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie.

"È stata dura, molto dura - ha detto Bolognesi all'ANSA - perché nell'incubo è finita tutta la mia famiglia. Avrei voluto essere da solo per non far provare dolore anche a loro. Avevo contribuito a scoprire i responsabili della Strage di Castel Volturno (Caserta) compiuta il 18 settembre del 2008, Oreste Spagnuolo (boss del clan dei casalesi) viene arrestato, si autoaccusa di 20 omicidi e diventa pentito e fa il mio nome".

Da qui comincia la vicenda giudiziaria di Bolognesi, raccontata nel libro. "La mia triste storia - ha spiegato - è più grave della vicenda giudiziaria del povero Enzo Tortora, lui fu assoluto in appello, io dopo cinque gradi di giudizio sono stato assolto con la revisione". La svolta tre anni fa, presso la Corte d'Appello di Roma. "Era il 18 febbraio del 2021 - ha ricordato Bolognesi - ero stato assolto, è stata la fine di un incubo". Il 23 maggio 2022 Bolognesi è riammesso in servizio per sei mesi, gli ultimi prima della pensione a 60 anni. (ANSA).