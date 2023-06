Ecco la nuova giunta comunale di Torre del Greco

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 24 GIU - E' stata varata oggi la nuova giunta comunale di Torre del Greco (Napoli), la prima guidata dal sindaco Luigi Mennella (Pd), eletto lo scorso 29 maggio al ballottaggio (nel quale aveva battuto il candidato del centrodestra Ciro Borriello). Sette i compenenti: si tratta del vicesindaco Michele Polese e degli assessori Antonio Ramondo (anche loro del Partito Democratico), Salvatore Piro (Pri), Laura Vitiello (M5s), Mariateresa Sorrentino (Per le persone e la comunità) Anna Fiore e Francesco Leone, questi ultimi due tecnici.

Prima della lettura dei singoli incarichi conferiti, Mennella ha parlato in un'aula consiliare affollata: ''In questi giorni - ha detto il sindaco - ho dovuto mettere in campo un lavoro intenso per rispondere alle numerose esigenze della città, a cominciare dagli aspetti legati alla pulizia e al necessario e non più rinviabile diserbamento. Ci sono ovviamente tante altre questioni da affrontare: da oggi per rispondere a questa enorme mole di lavoro, potrò contare sull'apporto degli assessori, ognuno scelto con specifici criteri ed ognuno esperto delle materie che si troverà ad affrontare''.

Queste nello specifico le deleghe: Michele Polese: vicesindaco, lavori pubblici, patrimonio immobiliare, viabilità e corso pubblico, Pnrr, edilizia scolastica, impianti sportivi, viabilità e corso pubblico; Anna Fiore: programmazione e bilancio, tributi e finanze, provveditorato ed economato, politiche giovanili, risorse umane; Francesco Leone: urbanistica, demanio, porto e litorale, servizi tecnologici, partenariato pubblico/privato, project financing; Salvatore Piro: attività produttive, polizia urbana, avvocatura, politiche del mare, formazione, servizi demografici; Antonio Ramondo: ambiente, ciclo integrato dei rifiuti e delle acque, difesa del suolo, protezione civile; Mariateresa Sorrentino: pubblica istruzione, politiche sociali, Urp; Laura Vitiello: transizione ecologica, beni comuni e partecipazione, decoro e arredo urbano, politiche agro-forestali ed enogastronomiche in collegamento con Pear regionale, efficienza energetica, trasporti sostenibili.

Tutte le deleghe non richiamate nei vari decreti sono da ritenersi al momento in carico al sindaco Mennella.

