A Vietri aspiranti maestri per prima Scuola ceramica del Sud

(ANSA) - SALERNO, 24 GIU - Seicento ore di formazione, tredici aspiranti ceramisti e sette aziende coinvolte: sono i numeri della prima edizione del Corso per Operatori di Ceramica, realizzato a Vietri sul Mare (Salerno) alla Scuola di Ceramica, inaugurata il 4 luglio 2022. "Un vero prodigio nel mondo della formazione che può essere un percorso da emulare in tutta la Regione Campania" l'ha definito l'assessore regionale alla formazione professionale Armida Filippelli nella cerimonia di chiusura del primo anno scolastico, "in cui - ha aggiunto la Filippelli - traspare l'emozione, ma si valorizza la concretezza, si realizza un sogno e si sviluppa la cultura.

Dobbiamo continuare così". Una scuola, frutto di un "dream team" formato da pubblico e privato, che il Comune di Vietri sul Mare ha realizzato nell 'ex istituto elementare di Raito, trasformato in un vero e proprio centro di conoscenza e competenze dell'arte ceramica, con attrezzature e supporti per la lavorazione ceramica di grande valore. Presenti alla cerimonia tutti i partner della Scuola che tre anni fa siglarono l'Accordo per dar vita all'innovativo percorso formativo che potesse garantire un ricambio generazionale nelle botteghe artigiane: Regione Campania, Comune di Vietri- Ente Ceramica Vietrese, CNA Salerno, Accademia di Belle Arti di Napoli, Sviluppo Campania e Pform Group srl.

"Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra - ha sottolineato Daniele Benincasa, assessore alla ceramica del Comune di Vietri sul Mare - e le opere e i volti dei ragazzi al termine del percorso formativo rappresentano la soddisfazione per tanto impegno".

"E' solo la prima esperienza, la più significativa perché siamo la prima Scuola di Ceramica del sud, i problemi e la capacità risolutiva che abbiamo avuto in ogni momento mostrano che possiamo continuare e fare cose sempre più importanti per i ragazzi, per l'artigianato , per la cultura ed il nostro territorio" ha detto invece il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone. (ANSA).