A Castel Volturno già scoperti sei nidi di Caretta Caretta

(ANSA) - CASERTA, 24 GIU - Castel Volturno (Caserta) si conferma spiaggia preferita dalle tartarughe marine. Per il terzo anno consecutivo da quando i volontari dell'associazione Domizia si sono uniti e messi a supporto della stazione zoologica di Napoli, sono stati scoperti e messi in sicurezza numerosi nidi di Caretta caretta sulla costa della città costiera casertana. Erano stati 18 nel 2021 - record tra i comuni italiani per deposizione di nidi - cinque lo scorso anno, in questa estate 2023 siamo già a 6 e le tartarughe nidificano fino ai primi giorni di agosto. "Speriamo di battere il record di due anni fa - auspica il presidente di Domizia Vincenzo Ammaliato - Castel Volturno ha bisogno di record positivi". Dopo 50 giorni dalle deposizioni sono previste le risalite dei piccoli. Anche questi eventi saranno supportati dal Dohrn con l'aiuto dei volontari di Domizia e Enpa Salerno, che installeranno presidi in spiaggia con tende per tutelare le schiuse ventiquattro ore al giorno, e fare in modo che a mare si tuffino quante più tartarughe possibili. A monitorare dall'alto ci sarà anche un velivolo ultraleggero con due volontari dell'associazione, marito e moglie. In ogni nido ci sono dai 70 alle 150 uova. "L'associazione Domizia - spiega la vice-presidente Leda Tonziello - sostiene la Caretta caretta a nascere, per far rinascere tutto il territorio, area dalle enormi potenzialità naturalistiche, e la presenza delle tartarughe marine lo certifica". (ANSA).