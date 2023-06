Vettura a fuoco su tangenziale Napoli, gravi ustioni per due

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Un'autovettura in transito sulla tangenziale di Napoli ha preso fuoco, poco prima dell'uscita Zona Ospedaliera in direzione Pozzuoli, a causa dell'improvvisa esplosione del motore. I due passeggeri, un uomo e una donna, gravemente ustionati sono stati trasportati all'ospedale Cardarelli.

I Vigili del Fuoco hanno già domato l'incendio. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale. (ANSA).