Santanchè a Capri, torniamo a essere orgogliosi del nostro Paese

(ANSA) - CAPRI, 23 GIU - "Questo è l'anno dell'Italia, siamo il paese più bello del mondo, però nella vita non si vince da soli ma in squadra: e per il turismo la nostra squadra sono gli italiani, dobbiamo tornare ad essere orgogliosi del nostro paese e di tutto quello che abbiamo, dobbiamo tornare a meravigliarci della nostra patria. I nostri cugini francesi credono che i loro formaggi e vini sono migliori dei nostri e non è vero, ma loro sono orgogliosi del loro paese e dobbiamo esserlo anche noi del nostro". Così il ministro del Turismo Daniela Santanché, protagonista di un faccia a faccia con Paolo Mieli nella prima giornata della rassegna Capri d'Autore.

Santanché, prima dell'incontro pubblico, si è recata in cima al promontorio dove domani il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano presenzierà alla riapertura della storica via Krupp, dopo circa nove anni di chiusura. "Il brand Capri è un unicum", ha sottolineato il ministro del Turismo. (ANSA).