Pomodoro non Dop sulla pizza, scatta la denuncia

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Sulla pizza c'era un pomodoro generico e non un Dop. È quanto hanno accertato i carabinieri Forestali di Roccarainola, congiuntamente a personale Asl, durante accertamenti finalizzati al controllo del corretto uso dei prodotti tutelati da norme specifiche, nel dettaglio Dop e Igp, in una pizzeria nel corso dei controlli che sono stati esguiti tra i comuni di Cimitile e Nola. Per questo motivo l'amministratore della ditta ed il direttore del locale, sono stati deferiti all' autorità giudiziaria.

I carabinieri del Gruppo Forestale di Napoli sono impegnati da giorni un un'operazione di tutela dei prodotti tutelati.

Durante l'accertamento i militari hanno appurato anche la presenza di prodotti scaduti che sono stati posti sotto sequestro amministrativo. Ai responsabili dell'esercizio sono state anche alcune sanzioni amministrative. (ANSA).