Pnrr: Mit, in arrivo bando per lavori diga Campolattaro

La gara è stata indetta dalla Regione Campania che insieme con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato in totale circa 700 milioni di euro.

La procedura in gara - fanno sapere dal Mit - è finalizzata all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice degli appalti.

Si procederà alla stipula di un accordo quadro, facendo ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

"L'indizione della gara fa seguito all'ultimazione dell'iter autorizzativo secondo quanto disposto dal DL 77/2021 Governance del Pnrr, quale intervento strategico nazionale, nonché all'attuazione del protocollo di Vigilanza collaborativa tra il Commissario Straordinario dell'invaso di Campolattaro e l'Anac".

